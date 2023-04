Het geheime wapen van fitheid Feyenoord? 'Durf wel te stellen dat voetballers lui zijn'

Feyenoord oogt onder Arne Slot al anderhalf seizoen ongelofelijk fit. Het is een van de succesfactoren van de Rotterdammers, maar dat ligt niet alleen aan de trainingen in Rotterdam-Zuid. Orkun Kökçü, Lutsharel Geertruida, Danilo en Mo Taabouni hebben een ander geheim wapen dat ze regelmatig gebruiken.

Zij volgen namelijk extra trainingen naast hun werkzaamheden bij Feyenoord in de sportschool van personal trainer Jordan Kroon. Hij nam eerder linksachter Tyrell Malacia met veel succes onder handen en stelt dat voetballers harder kunnen en moeten trainen. In zijn sportschool komen ook regelmatig topsporters uit individuele sporten en dat werkt confronterend voor voetballers. "Ik durf wel te stellen dat voetballers lui zijn”, is de harde conclusie van Kroon bij de NOS.

"Voetballers zijn gewend aan de ondergrens te werken. Dus ze zijn niet gewend om hard te trainen en buiten hun comfortzone te komen. Echt diep in de rode zone te komen. Als het niet loopt, kunnen voetballers ook altijd wijzen naar externe factoren als het publiek, de trainer en medespelers die niet leveren. Vaak zie je dat ze in een excuseswereld zitten”, stelt Kroon, die eerder succesvol samenwerkte met Malacia.

"Die kwam hier binnen als reservespeler van Feyenoord en ging weg als speler van Oranje en Manchester United.” Een paar keer per week komen ze extra trainen bij Kroon en ook bij Kökcü heeft het veel baat gehad bij de extra trainingen, die zeker niet bedoeld zijn om voetballers over de kling te jagen. Bij Feyenoord werken ze inmiddels ook met hem samen, want hij zit in een groepsapp met de hoofd performance en de arts van de Rotterdammers.

Kroon denkt dat Feyenoord onder Slot met een andere manier van trainen veel ontwikkeling heeft ondergaan. “Je ziet wel dat de hele groep daarin stappen heeft gemaakt en uitblinkt in de laatste 20, 25 minuten van een wedstrijd. Maar ik zie ook nog genoeg spelers waarbij winst valt te halen en dan gaan mijn handen natuurlijk jeuken”, aldus de personal trainer.