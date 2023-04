'In deze wedstrijd maakt Frenkie de Jong mogelijk zijn rentree bij FC Barcelona'

Het ging FC Barcelona lang voor de wind, maar woensdagavond incasseerde het een flinke domper. De Catalanen verloren op eigen veld kansloos van Real Madrid, dat zich daardoor plaatste voor de finale van de Copa del Rey. FC Barcelona-trainer Xavi Hernández wilde het niet als excuses gebruiken, maar het gemis van een aantal sterkhouders deed zich uiteraard voelen. Frenkie de Jong was één van de spelers die niet van de partij waren. De verwachting is dat hij niet heel lang meer hoeft toe te kijken.

De Jong was afgelopen zomer de meest besproken speler van FC Barcelona. De Catalanen hadden in de zomer van 2019 een gigantisch bedrag betaald voor de komst van de middenvelder, maar hij was er tijdens zijn eerste seizoenen in Spanje niet in geslaagd een onbetwiste indruk achter te laten. Door de financiële problemen wilde FC Barcelona voorbije zomer zelfs van De Jong af. De Nederlander hield zijn poot echter stijf. Hij knokte zich in de basisploeg van Xavi, die inmiddels niet meer om hem heen kan.

De oud-speler van Ajax liep in de competitiewedstrijd tegen Real Madrid op 19 maart echter een blessure op. Uit een MRI-scan bleek dat De Jong minstens twee weken rust moest houden, waardoor hij de interlands van het Nederlands elftal aan zich voorbij moest laten gaan. De blessure van De Jong bleek echter ernstiger dan verwacht. Uit verder onderzoek bleek dat hij een hamstringblessure had opgelopen, waardoor hij sinds 19 maart niet meer in actie kwam. Als we Sport moeten geloven, maakt De Jong mogelijk op zondag 16 april zijn rentree. Dan staat voor FC Barcelona het uitduel met Getafe op het programma.

In dat geval moet De Jong alleen nog de thuiswedstrijd tegen Girona van komende maandag aan zich voorbij laten gaan. De aanstaande rentree van De Jong is goed nieuws voor Xavi, die nog wel wat langer zal moeten wachten op de terugkeer van Pedri, Ousmane Dembélé en Andreas Christensen. Volgens Sport kan Xavi in speelronde 30, als de topper tegen Atlético Madrid op het programma staat, weer een beroep doen op Pedri en Dembélé. Christensen keert naar alle waarschijnlijkheid eind deze maand pas terug.

FC Barcelona gaat momenteel aan de leiding in de Spaanse competitie. De ploeg van Xavi is hard op weg naar de eerste landstitel sinds 2019. FC Barcelona heeft op dit moment twaalf punten meer dan Real Madrid. Er zijn nog wel elf speelronden te gaan.