Het nieuwe Camp Nou is bij heropening halfleeg bij Barcelona - Athletic Club

Barcelona speelt zaterdagmiddag voor het eerst sinds 28 mei 2023 weer een officiële wedstrijd in het Camp Nou, wanneer Athletic Club op bezoek komt (16.15 uur). Dit is waarom het gerenoveerde stadion van de Catalaanse grootmacht halfleeg is bij de heropening.

Het oude Camp Nou van Barcelona werd de afgelopen tweeënhalf jaar gerenoveerd. De topclub week om die reden tijdelijk uit naar het Estadi Olímpic Lluís Companys.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdagmiddag speelt Barcelona zijn eerste officiële wedstrijd in het gerenoveerde Camp Nou. Wat bij de aftrap meteen opvalt is dat het stadion verre van vol zit: de volledige tribune achter één van de doelen is leeg, alsook de volledige bovenste ring. Daardoor zijn zaterdag slechts 45.401 stoeltjes gevuld, daar waar de capaciteit van het stadion z’n 105.000 moet zijn wanneer de renovatie af is.

De renovatie van het Camp Nou verloopt gefaseerd, legt beIN Sports uit. De volgende fase is de uitbreiding van de capaciteit naar 62.000 toeschouwers en wordt begin 2026 verwacht. De laatste fase, waarbij het dak en de volledige bovenste ring geïnstalleerd zullen worden, wordt tot slot verwacht eind 2026 of in de loop van 2027.

Frenkie de Jong is overigens niet van de partij in de eerste officiële wedstrijd van Barcelona sinds de renovatie. De middenvelder is geschorst, nadat hij twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo (2-4) een rode kaart kreeg.