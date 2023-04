Inter snijdt zichzelf in de vingers na 'onmogelijke tegengoal' Onana

Internazionale heeft vrijdagavond twee dure punten verloren in de strijd om een ticket voor de Champions League. De landskampioen van twee jaar geleden moest op bezoek bij Salernitana een late gelijkmaker incasseren en speelde dus met 1-1 gelijk. Dat was zeker niet nodig geweest voor Inter.

De bezoekers uit Milaan begonnen eindelijk weer eens met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis. Het was een andere 'Nederlander' die al na zes minuten van zich liet horen. Robin Gosens kreeg de bal handig mee van Romelu Lukaku en schoot uitstekend binnen namens Inter: 0-1. De ploeg van trainer Simone Inzaghi kreeg vervolgens kansen op de wedstrijd voor de rust al te beslissen, maar slaagde daar niet in.

Artikel gaat verder onder video

Lukaku zag doelman Guillermo Ochoa tot twee keer toe geweldig redding brengen. De goalie had ook een antwoord op een goede inzet van Joaquín Correa. Zodoende bleef de thuisploeg, met Tonny Vilhena en William Troost-Ekong, in leven. Inter bleef jagen op de beslissing en Nicolò Barella raakte de paal. Lukaku hielp ook zijn derde kans om zeep en aan de overkant kreeg Inter vervolgens bij de rekening gepresenteerd.

André Onana zag een schot van Boulaye Dia uiteenspatten op de lat en kon opgelucht ademhalen. Dat bleek een waarschuwing voor naderend onheil te zijn. De gasten dachten in de slotfase wel veilig te zijn, maar niets bleek minder waar. In de 90e minuut zorgde Antonio Candreva met een afstandsschot voor groot feest in het Stadio Arechi: 1-1. Inter zet daarmee de plek bij de top vier van de Serie A op het spel.