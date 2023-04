Internazionale plaatst zich na schitterende assist Nicolò Barella voor bekerfinale

Internazionale is de eerste finalist van de Coppa Italia. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was woensdagavond met 1-0 te sterk voor Juventus, wat na het 1-1 gelijkspel van drie weken geleden voldoende was om door te stoten naar de eindstrijd. Op 24 mei treft Internazionale de winnaar van de halve finale tussen Fiorentina en Cremonese.

Bij Internazionale maakte Romelu Lukaku 'gewoon' deel uit van de wedstrijdselectie. De Belgische aanvaller zorgde in de heenwedstrijd voor de late gelijkmaker en kreeg vervolgens een tweede gele kaart omdat hij volgens de arbitrage provocerend juichte. Internazionale ging in beroep, maar dat haalde niets uit. Dankzij bondsvoorzitter Gabriela Gravina werd de gele kaart alsnog ongedaan gemaakt, waardoor Lukaku er in de tweede halve finale toch bij was.

Lukaku begon de wedstrijd, net als Stefan de Vrij, vanaf de bank. Voor Denzel Dumfries was er wel een basisplaats. Met de Nederlandse rechtervleugelverdediger binnen de lijnen kwam Internazionale in de vijftiende minuut op voorsprong. Nicolò Barella vond met een leep balletje Federico Dimarco, die met een puntertje de score opende. Edin Dzeko leek de marge vroeg in de tweede helft te verdubbelen, maar zijn doelpunt werd vanwege buitenspel afgekeurd.

Het lukte Internazionale ondanks een flink aantal aardige kansen niet om de voorsprong uit te bouwen, maar de thuisploeg gaf daarentegen ook nauwelijks wat weg. Juventus slaagde er dan ook niet om er een verlenging uit te slepen. Met Lukaku als invaller trok Internazionale de zege over de streep. De club uit Milaan kan zich nu opmaken voor de finale, die over een kleine maand tegen Fiorentina of Cremonese gespeeld wordt.