Internazionale slaat modderfiguur tegen Monza na uitvallen van De Vrij

Internazionale heeft zaterdagavond dure punten laten liggen in de strijd om een ticket voor de Champions League. De grootmacht uit Milaan derfde in het eigen San Siro het onderspit tegen middenmoter Monza: 0-1. Stefan de Vrij viel in de tweede helft uit met een vervelende enkelblessure.

De Vrij en Denzel Dumfries mochten weer eens aan de aftrap verschijnen namens Inter, dat in de eerste helft moeite had om tot serieuze kansen te komen. Joaquín Correa nam halverwege het eerste bedrijf het doel van Monza onder vuur, maar zijn pegel werd gekeerd door de doelman. De tweede helft begon dramatisch voor Inter en De Vrij. De ervaren international van Oranje moest de strijd staken met een enkelblessure.

Inter ging daarna op zoek naar de voorsprong en Romelu Lukaku was dichtbij met een kopbal. Niet veel later werd scheidsrechter Luca Pairetto naar de zijkant geroepen om een mogelijke strafschop te beoordelen. Hij wuifde een mogelijke handsbal van Monza echter weg. Aan de overkant kreeg Inter het deksel vervolgens keihard op de neus. Luca Caldirola knikte raak uit een hoekschop en zorgde voor feest bij de bezoekers: 0-1.

Die tik kwam Inter in het restant van de wedstrijd niet meer te boven en dat betekent een dure zeperd. De Milanezen staan nu op de vijfde plaats en dat is niet genoeg voor een startbewijs voor de Champions League. Daar mogen alleen de beste vier ploegen van de Serie A aan deelnemen. Inter zal in de slotfase van de competitie dus nog flink aan de bak moeten. AS Roma, AC Milan, Atalanta en Juventus azen namelijk ook op de top vier.