Jack Grealish staat op precies het goede moment op bij Manchester City

Manchester City heeft de kraker tegen Liverpool in zijn voordeel beslist. Een vroeg tegendoelpunt bracht de ploeg van trainer Pep Guardiola niet van de wijs. Zonder de geblesseerde Erling Haaland en aan de hand van de uitblinkende Jack Grealish werd de 0-1 achterstand omgebogen in een 4-1 zege. Manchester City blijft door het zege in het spoor van koploper Arsenal, dat vijf punten meer heeft.

Het Etihad Stadium was zaterdagmiddag het decor van de eerste wedstrijd in de Premier League sinds de interlandperiode. Met Nathan Aké, Virgil van Dijk en Cody Gakpo verschenen drie Nederlanders aan de aftrap. Belangrijkste afwezige was Haaland, die met een liesblessure kampt. Echt gemist werd de man die dit seizoen 28 doelpunten maakte in de Premier League niet.

Manchester City kwam in de zeventiende minuut nog wel op achterstand. Diogo Jota ontsnapte aan buitenspel en legde de bal klaar voor Salah, voor wie het een koud kunstje was om Ederson te verschalken. Tien minuten later lag de bal er aan de andere kant in. Julián Álvarez, de vervanger van Haaland, was het eindstation van een fraaie aanval, waarbij Grealish de aangever was.

De tweede helft was nog geen minuut oud toen Manchester City via Kevin De Bruyne de leiding nam. Even later viel ook de 3-1, die van de voet van Ilkay Gündogan kwam. De middenvelder kreeg een niet te missen kans nadat Trent Alexander-Arnold vlak voor de doellijn nog redding bracht. Het slotakkoord was voor de uitblinkende Grealish, die op aangeven van De Bruyne al vallend de 4-1 binnenschoof. De Engelsman kreeg vlak voor tijd een publiekswissel.

Manchester City is Arsenal door de zege tot vijf punten genaderd. Hoewel de laatst overgebleven titelkandidaten nu evenveel wedstrijden hebben gespeeld, komt de Londense club deze zaterdag nog wel in actie. Thuis tegen Leeds United kan de voorsprong weer worden teruggebracht tot acht punten. Liverpool kan met een beetje pech dit weekend zakken van de zesde naar de achtste plaats.