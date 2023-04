Jan Joost van Gangelen zet Joey Veerman voor het blok: 'Dit is echt een kutvraag'

Joey Veerman weet niet wat hij liever wil: de KNVB Beker winnen of tweede worden in de Eredivisie. Een keuze wil de 24-jarige middenvelder van PSV dan ook niet maken in een interview met ESPN.

Jan Joost van Gangelen legt Veerman het dilemma voor. "Dit is echt een kutvraag", lacht Veerman. "Kijk, aan het einde van je carrière kijken ze wat je hebt gewonnen. We willen de beker gewoon heel graag winnen. Tweede worden is superbelangrijk vanwege de Champions League. Dus ja, het is even belangrijk."

PSV speelt zondag de finale van de KNVB Beker tegen Ajax. De Amsterdamse club is ook de belangrijkste concurrent in de strijd om de tweede plaats. "De Champions League halen, dat moet inderdaad. Maar ik hoef toch geen keuze te maken?", grinnikt de middenvelder. Van Gangelen: "Nee joh, je moet ze allebei pakken." Veerman: "Ik wilde net zeggen. We kunnen de beker zondag pakken, dus ik hoef daar geen keuze in te maken."

Afgelopen weekend namen PSV en Ajax het ook al tegen elkaar op. Toen wonnen de Eindhovenaren met 3-0. "Ik denk dat het een mooie zondag kan worden als we hetzelfde doen als afgelopen zondag", aldus Veerman, die verwacht dat het strijdplan van de Eindhovenaren hetzelfde zal blijven. "Als je 3-0 wint, zou ik het lekker zo laten."