Jens Toornstra licht drie Feyenoorders uit: 'Het komt er bij hem fantastisch uit'

Jens Toornstra is onder indruk van de ontwikkeling die Orkun Kökçü heeft doorgemaakt. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord maakt onder Arne Slot zijn grote belofte waard en lijkt dit seizoen de Rotterdammers naar de landstitel te leiden.

Toornstra speelde in Rotterdam meerdere jaren samen met Kökçü, die rijp lijkt te zijn voor een transfer naar een grote competitie. "Ik vind dat hij zich echt heel goed heeft ontwikkeld. Het is echt een leider geworden. Hij bepaalt het tempo van de wedstrijd. Dat is heel knap, zeker op zijn leeftijd", aldus de 34-jarige Toornstra in gesprek met ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Kökçü is onder Slot uitgegroeid van talent tot sterkhouder. "Natuurlijk zie je soms de potentie in een speler, maar het komt er niet heel vaak uit. Bij hem komt dat er nu, zeker onder deze trainer, fantastisch uit. Dat heeft hij aan de trainer, maar ook aan zichzelf te danken. Als je hoort wat hij er buiten het veld in stopt, dan vind ik dat hij het verdient."

Naast Kökçü zijn er ook andere Feyenoorders die dit seizoen veel indruk hebben gemaakt op Toornstra. "Ik denk dat Mats Wieffer zich de laatste paar maanden heel goed heeft ontwikkeld. En Santiago Giménez, de publiekslieveling: dat is ook wel mooi om te zien. Hoe hij zich nu in de basis manifesteert, is wel heel knap."