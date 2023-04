Joey Veerman wees transfer af: 'Het is niet de stap die ik na PSV zou willen maken'

Joey Veerman sloeg een transfer naar Besiktas af in de winter. De middenvelder van PSV was kortstondig op de bank beland in Eindhoven en kon transfereren naar Istanbul, maar zag de overstap niet zitten. Hij knokte zichzelf terug in de basiself en is momenteel een sleutelspeler bij PSV.

"Uiteindelijk hebben ze zich wel gemeld, maar het is niet de stap die ik na PSV zou willen maken", legt Veerman uit aan Voetbal International. "Ik stond gelukkig snel weer in de basis. Niet dat ik heel veel anders ben gaan doen, hoor. Na het WK ben ik met krachttraining begonnen en dat heb ik toen ik op de bank zat ook doorgetrokken. Misschien is dat de verandering geweest die nodig was."

De 24-jarige Veerman heeft op dit moment geen reden om aan te nemen dat hij PSV na het seizoen zal verlaten. "Toch weet je in het voetbal nooit wat er gebeurt. Uiteraard heb ik ook ambities. Ooit wil ik in bijvoorbeeld Spanje of Italië voetballen. Maar tot die tijd zitten wij hier prima op ons plek. We wonen hier erg lekker, PSV is een mooie club en hier speel je altijd mee om de titel."