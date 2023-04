Johan Derksen: 'Dit is de enige redding voor Edwin van der Sar'

Johan Derksen zou het belachelijk vinden als Edwin van der Sar geen contact opneemt met Peter Bosz. De clubloze trainer maakte maandagavond bij Rondo bekend dat hij openstaat voor een gesprek met Ajax. Daar heeft Derksen een dag later aan tafel bij Vandaag Inside op gereageerd. "Als Van der Sar hem nu niet pakt, is hij geen knip voor de neus waard. Dit is zijn enige kans en redding", aldus Derksen.