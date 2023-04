Jonker heeft probleem met Leeuwinnen: gemis Miedema nog niet opgevangen

Andries Jonker heeft vrijdagavond huiswerk gekregen met de Oranje Leeuwinnen. In Sittard ging het Nederlands vrouwenteam met 0-1 onderuit tegen Duitsland. Wederom werd pijnlijk duidelijk dat Oranje het gemis van Vivianne Miedema nog altijd niet echt kan opvangen en dat geeft problemen richting het wereldkampioenschap in de zomer.

De twee oefeninterlands, naast Duitsland wacht later deze interlandbreak ook de ontmoeting met Polen, staan in het teken van de voorbereiding op het WK in de komende zomer. Daarin wachten Portugal, USA en Vietnam in de groepsfase, terwijl ook Duitsland in Nieuw-Zeeland en Australië actief is op de mondiale eindronde. Nog altijd zonder de zwaar geblesseerde Miedema stond de formatie van Andries Jonker in het uitverkochte Fortuna Sittard-stadion tegenover de oosterburen.

Artikel gaat verder onder video

Sinds het wegvallen van Miedema, die het WK moet missen vanwege een kruisbandblessure, scoort Nederland beduidend minder makkelijk. Lineth Beerensteyn vervangt haar in de spits en zij is met drie doelpunten in vijf interlands topscorer in het tijdelijke post-Miedema tijdperk, maar heeft in het 5-3-2-systeem nog niet kunnen overtuigen zoals de all time topscorer van Nederland dat wel deed.

In de eerste helft liet Beerensteyn twee goede kansen liggen en direct na de thee had ze na een grote fout achterin bij Duitsland wéér een enorme kans, maar stuitte ze opnieuw op de keepster. De rebound kwam voor de voeten van Daniëlle van de Donk die vanaf twintig meter kon inschieten met doelvrouw Merle Frohms op tien meter van het doel, maar haar poging ging via de keepster op de paal. Even later liet ook Damaris Egurrola een gigantische kans aan zich voorbij gaan.

Waar Nederland zonder Miedema het vizier niet op scherp had – dat wordt een serieus probleem richting het WK in de komende zomer - was Duitsland aan de andere kant effectiever. Sydney Lohmann werkte tien minuten na de thee uit een hoekschop het enige doelpunt van de avond binnen, waardoor de honderdste interland voor jubilaris Stefanie van de Gragt verloren ging en Jonker nog een pak huiswerk heeft richting het WK.