Juventus heeft klein wonder nodig, AS Roma dankzij Schuurs met goed gevoel naar Feyenoord

Het is Juventus zaterdagavond niet gelukt om de aansluiting bij de top-zes van de Serie A te vinden. Op bezoek bij concurrent Lazio werd een vervelende 2-1 nederlaag geleden. AS Roma kende tegen Torino een goede generale met het oog op de ontmoeting met Feyenoord van komende donderdag.

Lazio - Juventus 2-1

De kans dat Juventus volgend seizoen weer uitkomt in de Champions League lijkt niet bijster groot. De club uit Turijn had tegen Lazio een belangrijke slag kunnen slaan, maar ging juist onderuit. De score in Rome werd aan het einde van de eerste helft geopend door Sergej Milinkovic-Savic, die zich sterk maakte in een duel met Alex Sandro en vervolgens afrondde. Een paar minuten later lag de bal aan de andere kant erin. Na een scrimmage werkte Adrien Rabiot de 1-1 binnen.

Artikel gaat verder onder video

Het lukte Juventus in de tweede helft niet om door te drukken. Sterker nog: zeven minuten na rust kwam Lazio opnieuw op voorsprong. Na een slim hakballetje van Luis Alberto maakte Mattia Zaccagni de 2-1. Dat was tevens het laatste doelpunt van de wedstrijd. De achterstand van Juventus op de top-vier is na de nederlaag in de Italiaanse hoofdstad acht punten, terwijl er nog maar negen wedstrijden te spelen zijn. Lazio verstevigt de tweede plaats, maar vormt geen bedreiging meer voor Napoli.

Torino - AS Roma 0-1

AS Roma speelde in Turijn de laatste wedstrijd voor de eerste ontmoeting met Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League. Met Georginio Wijnaldum in de basis werden de Romeinen een handje geholpen door Perr Schuurs. Hij maakte hands in het eigen strafschopgebied, waarna Paulo Dybala in de achtste minuut vanaf de penaltystip het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.