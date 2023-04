Kai Robben (10) en Luka Robben (14) treden in voetsporen van vader Arjen

De twee zoons van Arjen Robben treden in de voetsporen van hun vader. FC Groningen maakt maandag bekend dat Kai Robben (10) en Luka Robben (14) aansluiten in de jeugdopleiding.

Kai gaat aan de slag in de Onder-12, terwijl Luka aansluit bij de Onder-16. De zoons van Robben komen allebei over van Be Quick 1887. Robben senior was daar de trainer van zijn oudste zoon. De voormalig vleugelspeler begon en eindigde zijn eigen profcarrière in Groningen.