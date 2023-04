Kampioenswedstrijd in het hol van de leeuw lonkt voor FC Barcelona

FC Barcelona is hard op weg om voor het eerst sinds 2019 kampioen van Spanje te worden. De ploeg van trainer Xavi Hernández heeft op dit moment twaalf punten meer dan Real Madrid en dat kunnen er vanavond zelfs vijftien worden, als er wordt gewonnen van Girona. Mochten FC Barcelona en Real Madrid de komende weken geen punten meer verspelen, dan kan FC Barcelona in speelronde 34 op bezoek bij uitgerekend Espanyol de landstitel in de wacht slepen.

Met nog elf wedstrijden te gaan kan het weliswaar nog alle kanten op, maar FC Barcelona mag de koppositie natuurlijk niet meer uit handen geven. Zeker niet na de verrassende nederlaag van Real Madrid afgelopen zaterdag. Een paar dagen nadat Real Madrid zich nog op overtuigende wijze ten koste van FC Barcelona had verzekerd van een plek in de bekerfinale, verloor het op eigen veld met 3-2 van Villarreal. Waar Real Madrid de kans had de achterstand op FC Barcelona tijdelijk te verkleinen tot negen punten, moet het door de nederlaag vrezen dat het verschil vijftien punten wordt.

Maar dan moet FC Barcelona vanavond nog wel zien te winnen van Girona. De ploeg van Xavi is aan zijn stand verplicht het thuisduel met Girona winnend af te sluiten, maar in het voetbal weet je het natuurlijk nooit. Xavi kan immers nog altijd geen beroep doen op Frenkie de Jong, Pedri, Andreas Christensen en Ousmane Dembélé. Mocht FC Barcelona vanavond desondanks ‘gewoon’ winnen, wordt de voorsprong op Real Madrid dus vijftien punten. Laten FC Barcelona en Real Madrid vervolgens in de zes volgende speelronden geen punten liggen, dan kan FC Barcelona in het hol van de leeuw landskampioen worden.

Zo mag het stadion van Espanyol namelijk wel genoemd worden. Het onderkomen van Espanyol is weliswaar gelegen in Cornellà de Llobegrat in de regio Catalonië, maar vrienden zijn Espanyol en FC Barcelona zeker niet van elkaar. Dat bleek eind december nog tijdens de ontmoeting in het Spotify Camp Nou. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz strooide destijds met kaarten. Ook de ontmoeting in speelronde 34 belooft een verhitte te gaan worden, die voor FC Barcelona dus wel heel mooi kan uitpakken. Maar dat is afhankelijk van de resultaten in de komende speelronden. Doen FC Barcelona en Real Madrid wat zij moeten doen, dan is het verschil tussen de rivalen in speelronde 34 vijftien punten. Wint FC Barcelona dan ook van Espanyol, is het gat met daarna nog vier speelronden te gaan niet meer te dichten.