KNVB baalt na gebeurtenissen in Breda en heeft drie opties voor NAC - Willem II

Het is nog niet bekend wat er met de gestaakte wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II gaat gebeuren. De burenruzie in Brabant werd vrijdagavond gestaakt nadat enkele toeschouwers zich meerdere keren misdroegen. De KNVB baalt als een stekker van het feit dat de wedstrijd niet kon worden afgemaakt.

Toch is de voetbalbond van mening dat scheidsrechter Jeroen Manschot goed heeft gehandeld in het Rat Verlegh Stadion. Daar staakte hij de wedstrijd eerst tijdelijk omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Na de 0-1 werden spelers van Willem II bekogeld en vond de arbiter het mooi geweest. "De aangescherpte maatregelen zijn er om de veiligheid van de spelers en scheidsrechters op het veld te vergroten", laat een woordvoerder van de KNVB weten aan De Telegraaf.

De ongeregeldheden in Breda krijgen hoe dan ook nog een vervelend staartje voor NAC, dat zelf ook heeft uigehaald naar de daders. "Als er sprake is van schuld, dan kan de betreffende club tuchtrechtelijk gestraft worden. In geen geval heeft een team of club dus voordeel bij het definitief staken van een wedstrijd. Integendeel, maar de veiligheid van de mensen op het veld staat voorop", voegde de woordvoerder van de voetbalbond nog toe.

Dan rest de vraag wat er gaat gebeuren met het restant de gestaakte wedstrijd. Volgens De Telegraaf zijn er in dit geval drie opties en moet de KNVB de knopen doorhakken. Het is mogelijk dat de 0-1 tussenstand als eindstand wordt gezien en dat Willem II dus drie punten pakt. Daarnaast kan de wedstrijd uitgespeeld worden vanaf het moment van staken. De laatste mogelijkheid is dat de wedstrijd in zijn geheel zal worden overgespeeld. In principe gaat men voor de tweede optie.