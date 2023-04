'KNVB doet onderzoek naar rol van miljardair Roman Abramovitsj bij Vitesse'

De KNVB wil meer duidelijkheid hebben over de rol van Roman Abramovitsj bij Vitesse. De club uit Arnhem moet bij de licentiecommissie van de voetbalbond vragen beantwoorden over de wijze waarop de bekende Rus betrokken was bij de club. Dat heeft alles te maken met de overname van de Gelderlanders.

Vitesse komt waarschijnlijk in handen van de Amerikaanse zakenman Coley Parry en de Common Group. De KNVB moet echter nog altijd goedkeuring verlenen aan die overname en heeft ondertussen vragen over de invloed van Abramovitsj op het beleid in Arnhem. Vitesse werd in 2010 overgenomen door de Georgiër Merab Jordania, terwijl Abramovitsj in 2003 Chelsea in handen kreeg. Abramovitsj zou Jordania op de achtergrond echter gefinancierd hebben. Een gedeeld eigenaarschap is niet toegestaan, maar de miljardair zou wel veel geld in de club hebben gestoken. Volgens het Engelse medium The Guardian zou dat gaan om liefst 117 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Dat geld zou via belastingparadijzen als de Maagendeilanden en Belize in Arnhem zijn beland. De KNVB neemt de zaak dus erg serieus. "Als het klopt, is in strijd met onze regelgeving gehandeld en is de integriteit van de competities betaald voetbal aangetast. Dat betreuren wij niet alleen, dat vinden we ook ernstig. Als zou blijken dat de licentiecommissie verkeerd is geïnformeerd, kunnen sancties worden opgelegd", laat een woordvoerder van de KNVB weten aan het Algemeen Dagblad.

Vitesse werkt braaf mee aan de actie van de voetbalbond. "We zullen vragen zo goed en snel mogelijk beantwoorden", zegt interim-algemeen directeur Peter Rovers, die ook toevoegde dat de overname mogelijk vertraging op gaat lopen. "Maar het is uiteraard ook in ons belang dat alles zorgvuldig gebeurt." Vorige jaar trok eigenaar Valeri Oyf zich terug bij Vitesse. Dat deed de Rus onder druk van de oorlog in Oekraïne. Daarna waren er grote problemen bij Vitesse, maar de club blijft gewoon voortbestaan.