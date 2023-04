KNVB zet Serdar Gözübüyük op kraker tussen PSV en Ajax

Serdar Gözübüyük fluit komende zondag de Eredivisie-kraker tussen PSV en Ajax. Dat heeft de KNVB maandagavond bekendgemaakt.

De 37-jarige Gözübüyük krijgt in het Philips Stadion ondersteuning van grensrechters Erwin Zeinstra en Johan Balder en vierde official Martin van den Kerkhof. Pol van Boekel (VAR) en Rogier Honig (assistent-VAR) kunnen vanuit Zeist te hulp schieten.

Het wordt voor Gözübüyük de derde keer dat hij een wedstrijd tussen PSV en Ajax fluit. Bij zijn debuut op 10 februari 2021 trok Ajax in de kwartfinale van de KNVB Beker aan het langste eind (2-1). Toen Gözübüyük een half jaar later weer een duel tussen Ajax en PSV leidde, wonnen de Amsterdammers met liefst 5-0.

PSV en Ajax zijn nog niet uitgeschakeld in de titelrace, maar richten zich in eerste instantie op de tweede plaats. Die geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorrondes van de play-offs. Beide clubs staan na 29 wedstrijden op 62 punten. Het doelsaldo is in het voordeel van Ajax (+50 om +43).