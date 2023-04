Koeman duikt op bij AZ en praat met Pascal Jansen én drie potentiële Oranje-internationals

Bondscoach Ronald Koeman heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. Kort na de Europese successen van zowel de hoofdmacht in de Conference League als de Onder 19 in de UEFA Youth League sprak Koeman met trainer Pascal Jansen en een drietal mogelijke internationals uit zijn selectie.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad zaterdag. De afspraak stond al een tijdje en maakt deel uit van een serie bezoeken die Koeman de komende tijd brengt aan de verschillende clubs waarvoor zijn potentiële Nederlands elftal-spelers uitkomen. Specifiek benoemt de krant drie spelers die met Koeman van gedachten wisselden. Bruno Martins Indi (36 interlands) en Jordy Clasie (17 interlands) zijn nog altijd in beeld en spraken met de oefenmeester.

De derde speler die met Koeman in gesprek ging wacht nog altijd op zijn eerste selectie voor Oranje. Tijjani Reijnders (24) werd de laatste maanden al regelmatig getipt als optie voor het middenveld, maar werd in maart niet opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 winst). In juni hoopt Reijnders er wél bij te zitten als Oranje het in de halve finale van de Nations League opneemt tegen Kroatië.

Voor trainer Pascal Jansen had Koeman een aantal fraaie complimenten. "Hij was in het stadion tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht en zei onder de indruk te zijn geweest van vooral de eerste helft", vertelt Jansen. "Ronald vindt het bijzonder hoe we het doen als club en dat we internationaal zo goed presteren met jonge spelers."