Kritiek op Kwakman na misplaatste opmerking: 'Niet zo boos doen allemaal, het is al zo hatelijk'

ESPN-analist Kees Kwakman heeft op Twitter wat nuance toegebracht aan een uitspraak die hij deed tijdens Feyenoord - Ajax. De analist uit Volendam leek namelijk te impliceren dat de spelers schuld hadden bij het incident waarbij Davy Klaassen een aansteker op zijn hoofd kreeg, maar dat was niet zijn bedoeling. 'En niet zo boos doen allemaal, het is al zo hatelijk allemaal', schreef Kwakman op Twitter.

"Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Het is gewoon diep triest. Ook die spelers hoor, als kleine kinderen in een opstootje... Ik zeg niet dat je dan wat mag gooien, maar daar moet ook een keer tegen opgetreden worden. Elke keer liggen ze op de grond en dan gaan ze weer ruzie maken met elkaar", aldus Kwakman, terwijl de wedstrijd stillag na het opstootje en het aanstekerincident.

"We hebben laatst een scheidsrechtersbijeenkomst gehad en daarin kwam de vraag of spelers niet een keer wat harder gestraft kunnen worden. Dat kan niet, dat willen de clubs niet, want dan zijn spelers geschorst. Maar begin daar nou eens mee. Dan vallen er maar vijf rode kaarten voor spelers die alleen maar klagen en etteren", vertelt hij met een insteek die hij wellicht niet zo bedoelde.

Kwakman zal waarschijnlijk tijdens de reclamebreak even hebben gekeken op Twitter, daar zag hij de stortvloed aan kritiek op hem na zijn opmerking. "Elke vorm van geweld keur ik af en moet zwaar bestraft worden. Degenen die dat doen zijn de schuldigen en moeten bestraft worden. En spelers moeten zich gedragen. En niet zo boos doen allemaal, het is al zo hatelijk allemaal", aldus Kwakman. Ook in de uitzending van ESPN nuanceerde hij wat hij zei. "Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belachelijk we dit vinden. Het is niet de schuld van de spelers dat Klaassen iets op zijn hoofd krijgt, maar zij mogen zich ook wel wat meer gedragen."