Kwakman zorgt voor lichte schok bij ESPN-publiek met grap over Cillessen

Kees Kwakman merkte dat Jasper Cillessen wel door de grond kon zakken na de derby tussen NEC en Vitesse (1-4) van vorige week. De doelman beleefde een ongelukkige middag en verontschuldigde zich na afloop uitvoerig. Cillessen, die zaterdag zijn 34ste verjaardag viert, hoopt tegen FC Groningen beter voor de dag te komen.

Kwakman was vorige week in De Goffert toen Cillessen meermaals de fout in ging. "Ik stond ernaast. Als hij maar niet van de brug afspringt, dacht ik", grapte hij bij De Eretribune, waarna het aanwezige publiek licht geschokt lachte. "Pascal Kamperman en ik zeiden tegelijkertijd tegen hem: kom op Jasper. Hij was zo verschrikkelijk down. Dat zag je tijdens de wedstrijd ook. Hij kon het niet van zich afzetten en heeft drie keer zijn excuses aangeboden. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het is prima dat je je verantwoordelijk voelt, maar dan hoef je toch niet je excuses aan te bieden?"

Trainer Rogier Meijer is het daarmee eens, zo liet hij kort voor de uitwedstrijd tegen Groningen weten aan ESPN. Deze week ging Meijer in gesprek met zijn keeper. "Je bespreekt wat er gebeurde in de wedstrijd, hoe hij het ervaren heeft, hoe hij terugkijkt en hoe hij zich voelt. Uiteindelijk gaat hij ook weer verder. Maandag hebben we het afgesloten. Hij heeft prima getraind, dus ik verwacht een prima Cillessen. De excuses die hij aanbood vond ik totaal onnodig. Excuses moet je alleen maken als je dingen bewust niet goed doet, maar dat is absoluut niet aan de orde."

Hugo Borst, net als Kwakman te gast bij De Eretribune, had medelijden met Cillessen. "Vroeger werd ik altijd een beetje ongemakkelijk van zijn interviews, maar nu had ik echt met 'm te doen. Het is ook niet helemaal zijn ding, interviews doen. In de media komt hij niet lekker over. Maar het is gewoon een uitstekende keeper. Ik vrees een beetje dat Koeman toch denkt: als je zo labiel kunt opereren in een wedstrijd… Ik weet niet of dit gevolgen heeft.