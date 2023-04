Lachgas-verhalen bij Ajax-jeugd 'bullshit', bezoek aan Yeşilgöz-Zegerius

Ronald de Boer ontkent stellig de verhalen dat binnen de jeugdopleiding van Ajax ballonnen met lachgas worden gebruikt. Journalist Mike Verweij bracht in de Kick Off-podcast naar buiten dat er binnen de jeugdopleiding verschillende talenten gebruik maakten van het middel, maar dat wordt ontkracht.

“Het gebeurt niet”, komt De Boer bijzonder overtuigend uit de hoek op Ziggo Sport. Desgevraagd denkt de jeugdtrainer ook niet dat het achter zijn rug om gebeurt, want dan had hij er iets over gehoord via de andere trainers. “We bespreken alles met elkaar en dan was dit naar boven gekomen. Natuurlijk gebeuren er weleens dingen, maar niet dit soort dingen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Echt. Het is bullshit, eigenlijk.”

Met het vertrek van Saïd Ouaali is er wel enige onrust binnen de jeugdopleiding van Ajax. De Boer weet niet waarom hij vertrekt van De Toekomst, terwijl hem een nieuw contract aangeboden was. “Hij zal daarin niet het achterste van zijn tong hebben laten zien”, erkende De Boer desgevraagd. “Maar hij had het gevoel dat dit het moment was om het stokje over te dragen.”

Ajax ontmoet Yeşilgöz-Zegerius

De jeugdafdeling van Ajax was eerder deze week op bezoek in Den Haag, bij de minister van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Dilan Yeşilgöz-Zegerius ontving de spelers van de Amsterdammers en beantwoordde vragen van de jonge talenten. “Ik kreeg veel vragen over wat familie en vrienden ervan vinden dat ik vaak weg ben. Dat herkenden ze wel, want zij zijn ook harde werkers. Ik vind het belangrijkste dat ze politiek niet per se leuk vinden, maar het maakt wel veel uit voor je omgeving. Dus zorg dat je stemt wanneer je mag stemmen en dat je je er tegenaan bemoeit”, gaf Yeşilgöz-Zegerius ze een welgemeend advies mee. Ook sprak ze haar voetbalvoorkeur uit: “Ajax en Amsterdam betekent voor mij zuurstof. Het is wel echt mijn club.”