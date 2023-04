Technische leegloop bij Ajax: 'Ik vind het echt een aderlating'

Bij Ajax zijn de laatste maanden volop technisch eindverantwoordelijken vertrokken. Directeur voetbalzaken Marc Overmars vertrok ruim een jaar geleden uit de Johan Cruijff Arena en daar kwamen de laatste weken achtereenvolgend diens opvolger Gerry Hamstra, hoofdscout Henk Veldmate en hoofd jeugdopleidingen Saïd Ouaali bij. Dat gaat zeker impact hebben bij de Amsterdammers.

Dat voorspelt Jelle Goes, die actief was bij de KNVB, PSV en FC Utrecht, met wie hij samenwerkte met Ouaali. “Ik vind het echt een aderlating voor Ajax. Saïd heeft kennis, kunde en elf jaar ervaring. Daarin heeft hij het dna van de club geüpdatet. Dat doet hij bovendien met een rustige manier van leidinggeven”, schetst Goes in het Algemeen Dagblad een beeld van de bij Ajax vertrokken Ouaali.

Waarom hij de club achter zich laat, is nog onbekend. Eveneens of het te maken heeft met de aanstelling van Sven Mislintat of alle andere (technische) veranderingen binnen Ajax. Huub Stevens wordt in hetzelfde verhaal ook opgevoerd en denkt dat alle veranderingen niet in het voordeel zijn van Mislintat. “De directeur is zelf al nieuw. Hij moet er nu juist voor zorgen dat hij mensen om zich heen verzamelt die weten waar Ajax voor staat en welke spelers daarbij horen. De toevoer vanuit de onderbouw is voor Ajax nog belangrijker dan de scouting”, stelt hij.

Heitinga kiest voor jeugd

Dat er met John Heitinga een trainer aan het roer staat die de Ajax-jeugd een kans durft te geven, daarmee komt De Telegraaf zaterdagochtend juist naar voren. Sprekend voorbeeld is de keuze voor Youri Baas en Jorrel Hato boven de dure aankoop Owen Wijndal. ‘De opvolger van Alfred Schreuder nam zich ondanks de 113 miljoen euro die afgelopen zomer op de transfermarkt werd uitgegeven één ding voor: ik doe geen concessies aan mijn werkwijze. Heitinga heeft oog voor de Amsterdamse jeugdopleiding en maling aan de miljoenen’, is de conclusie van de ochtendkrant dan ook.