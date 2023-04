Lewandowski spreekt duidelijke taal over Barça-terugkeer Messi

Robert Lewandowski (34) is met FC Barcelona hard op weg naar de eerste Spaanse landstitel sinds het seizoen 2018-2019. Dinsdag heeft de Poolse topspits zich uitgelaten over de plannen van zijn club om icoon Lionel Messi (35) terug te halen naar Camp Nou.

"Messi hoort bij Barcelona en als hij terugkeert zou dat iets ongelooflijks zijn", sprak Lewandowski bij een boekpresentatie. "We weten dat Barcelona zijn thuis is." Hoewel het onduidelijk is of de financieel geplaagde club ruimte heeft om de verloren zoon in de armen te sluiten, hoopt Lewandowski dat het daar van gaat komen. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik hoop dat we volgend seizoen samen kunnen spelen."

Afgelopen zondag speelde Lewandowski met Barcelona teleurstellend gelijk tegen Girona. Omdat rivaal Real Madrid een dag eerder in eigen huis verloor van Villarreal liep de club tóch uit in de strijd om de landstitel. Met nog tien speelronden te gaan bedraagt de voorsprong van de Catalanen liefst dertien punten.

Toch weigert de Pool zich al rijk te rekenen. "We zijn gefocust op La Liga en er zijn nog genoeg punten te verdienen, maar we denken niet aan het verschil met Real." Waar Lewandowski nog als een speer aan het seizoen begon, met onder meer een serie van zes duels met negen doelpunten in de competitie, blijft zijn productie na de winterstop wat achter. Daar heeft hij wel een verklaring voor: "Het WK maakt het lastig voor veel spelers", aluds Lewandowski.