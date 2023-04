Ligt de oplossing voor supportersproblemen in België? 'Nederland ontkomt niet aan zwaardere straffen'

Het duel tussen NAC Breda en Willem II werd vrijdagavond definitief gestaakt toen de thuissupporters het veld met bier bekogelden. Voormalig Willem II-doelman Geert de Vlieger maakte 22 jaar geleden hetzelfde mee en ziet met lede ogen aan hoe het supportersgeweld in Nederland de laatste tijd steeds verder oplaait. Volgens De Vlieger moet Nederland dan ook naar België kijken voor een oplossing.

De Vlieger, inmiddels 51, verdedigde in 2001 het doel van Willem II toen dezelfde derby tegen NAC gestaakt werd. Op Twitter liet hij vrijdagavond al direct zijn afkeuring blijken over de herhaling van zetten. '22 jaar later, same old sh*t', schreef de 43-voudig Belgisch international. Waar het anno 2023 om bier ging, waren het in 2001 onder meer golfballen en vislood, herinnert De Vlieger. René Temmink, destijds scheidsrechter van dienst, liet de beslissing om al dan niet te staken over aan aanvoerders De Vlieger en zijn NAC-collega, Alfred Schreuder. Die laatste hakte resoluut de knoop door.





Artikel gaat verder onder video

"Temmink riep de aanvoerders bij zich, Alfred Schreuder van NAC en mijn persoontje van Willem II. Ik vertelde hem dat ik wel verder wilde, maar alleen als hij de verantwoordelijkheid zou nemen voor mijn en onze veiligheid", zegt De Vlieger tegenover het Algemeen Dagblad. "Maar de scheids hoefde daar niet over na te denken, omdat Alfred zei: ‘We gaan er mee stoppen. Dit moeten we niet langer accepteren.’ ,,Hij dacht ook aan de veiligheid van de NAC-spelers, want het is maar de vraag waar die spullen neerkomen. Ik vond het knap dat hij dat toen deed. Het was de enige juiste beslissing."

Volgens De Vlieger doet Nederland er verstandig aan om naar België te kijken als het een oplossing zoekt voor de problemen in de stadions. Bij onze zuiderburen wordt veel strenger gestraft, signaleert de oud-keeper. Zo haalt hij het voorbeeld aan van een duel tussen Charleroi en KV Mechelen, dat werd gestaakt toen de thuissupporters onder meer tennisballen en vuurwerk het veld op gooiden. "In eerste instantie was er sprake van het overspelen van de wedstrijd, maar uiteindelijk is besloten om er een forfaitnederlaag voor Charleroi van te maken met 0-5", zegt De Vlieger. Bovendien kreeg Charleroi een boete van 75 duizend euro en moest het drie duels (deels) zonder publiek spelen. "Dat zijn afschrikwekkende straffen en daar ontkomt Nederland ook niet aan als ze het probleem willen oplossen, denk ik."