Linssen ervaart nog steeds wrok: 'Ik heb echt een afkeer van Mourinho gekregen'

Bryan Linssen is de Conference League-finale nog altijd niet vergeten en heeft een flinke hekel aan AS Roma, en met name trainer José Mourinho, gekregen. Donderdagavond speelt Feyenoord opnieuw tegen de Romeinen en de Rotterdammers zullen graag revanche willen halen op de 0-1 nederlaag van vorig seizoen.

De in Japan voetballende Linssen is de finale nog niet vergeten en zijn nekharen gaan rechtovereind staan bij het noemen van de naam Mourinho. “Ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik heb echt een afkeer gekregen aan Mourinho. Überhaupt tegen Roma”, geeft Linssen aan bij Voetbal International. “Ik ben ook gewoon een hele slechte verliezer, hoor. Achteraf kon je natuurlijk uittekenen hoe die finale zou lopen. We komen 0-1 achter en de hele poppenkast komt tevoorschijn. Op een gegeven moment ergerde ik me al aan die gasten als ze maar op een stukje kauwgom kauwden.”

De kleine aanvaller hoopt heel erg op een revanche van zijn oude ploeg en gaat er in Tokio goed voor zitten. Linssen gaat midden in de nacht zijn bed uit om naar Feyenoord te kijken. “Dat doe ik altijd, hoor, maar nu ben ik gespannen. Iets meer dan anders. Het moet revanche zijn voor alle spelers die weg zijn gegaan. Ik wil dat ze doorgaan, dat ze de finale winnen. Ook voor ons. Natuurlijk is Roma ook wat sterker geworden. Ze hebben Paulo Dybala. Georginio Wijnaldum is er ook nog bij. Maar Feyenoord heeft De Kuip. Ik heb niet bij Barcelona gespeeld, niet bij Liverpool, maar heb wel veel stadions gezien. Zo indrukwekkend als in Rotterdam? Nee, dat heb ik nergens meegemaakt.”

Arne Slot krijgt lovende woorden van zijn oude spits. Eigenlijk heeft dat ook helemaal geen uitleg nodig, volgens Linssen. “Hij was gewoon het beste wat ik heb meegemaakt. En hij is een fantastische gozer, hè. Normaler kun je ze niet bedenken. Hij is communicatief ijzersterk. Over voetbal en over het leven. Zijn besprekingen waren zo goed, dat had ik nog nooit meegemaakt. Natuurlijk, het ging over details in de wedstrijd. Tactisch, maar hij speelde vooral ook heel erg in op het gevoel.”

De spelers voelden zich eigenlijk onoverwinnelijk door Slot. “Er is geen wedstrijd geweest waarin je na een bespreking dacht dat je minder was dan de tegenstander. Sterker, zodra hij klaar was, voelde je altijd beter.” Dat deed de trainer wel op een speciale manier. “Voor de wedstrijd maakte hij iedere speler van de tegenstander goed, maar toch liepen wij altijd naar buiten met het idee dat we beter waren. Hij liet ons echt in onszelf geloven. En hij maakte het spelletje ook gewoon veel makkelijker. Het was zo doordacht, zo slim, hij maakte het voetbal een simpel spelletje.”