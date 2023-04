'Lukaku krijgt lokroep uit Londen: Internazionale hakt nog geen knopen door'

Romelu Lukaku weet nog altijd niet of hij komende zomer terug gaat keren naar Chelsea. De spits wordt momenteel door de Londenaren verhuurd aan Internazionale, waar Lukaku zelf graag wil blijven. Dat lijken de Italianen echter niet te zien zitten en dus lijkt een terugkeer naar Engeland realistisch.

Volgens het Engelse medium The Telegraph ziet Mauricio Pochettino het wel zitten om met Lukaku te gaan samenwerken. De Argentijn wordt naar verluidt de nieuwe manager van Chelsea en ziet in de Belg een ideale centrumspits. Volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano worden de knopen voorlopig niet doorgehakt. Lukaku richt zich met Inter op de Serie A en de Champions League. Daarna wordt naar de toekomst gekeken. Een langer verblijf in Milaan is afhankelijk van de nieuwe trainer en het behalen van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

De inmiddels 29-jarige Lukaku ligt nog tot medio 2026 vast bij Chelsea. Daar vertrok hij afgelopen zomer omdat een samenwerking met toenmalig manager Thomas Tuchel niet succesvol was. De international van België wil zelf dus graag bij Inter blijven, maar het is nog de vraag of dat mogelijk is. Als Pochettino wordt aangesteld als de nieuwe manager, zullen er ongetwijfeld gesprekken volgen tussen beide partijen. Inter heeft komende zomer geen optie tot koop voor Lukaku, die dit seizoen negen doelpunten maakte namens zijn werkgever.

Lukaku begon zijn loopbaan in het shirt van Anderlecht en maakte op jonge leeftijd de stap naar Chelsea. De spits werd door de Londenaren verhuurd aan West Bromwich Albion en Everton. Uiteindelijk nam die laatste club hem definitief over en kende Lukaku succesvolle jaren in Liverpool. Daarna volgden avonturen bij Manchester United en Internazionale, voordat de ervaren aanvaller terugkeerde naar Chelsea. Dat werd geen succes en Inter bood hem een uitweg. Met die club staat hij dit seizoen in de halve finale van de Champions League.