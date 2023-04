Luuk de Jong genoot van doelpunt Spakenburg: 'Fantastisch voor de fans'

Luuk de Jong kon ondanks de moeizame overwinning van PSV toch genieten van de bekerwedstrijd op bezoek bij Spakenburg. De Eindhovenaren verzekerden zich ten koste van de amateurs van een finaleplaats. In de tweede helft kwam de stuntploeg uit de Tweede Divisie ineens terug in de wedstrijd.

"Drommel krijgt alleen maar mooie doelpunten om zijn oren, dit was ook weer een fantastische goal", vertelde aanvoerder De Jong na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Dat slaat helemaal nergens op. Het is fantastisch voor de fans hier dat het 1-2 wordt, maar voor ons is dat anders. Ik heb niet het gevoel gehad dat ze daarna nog een doelpunten ging maken. We staan in de finale, dus zijn we blij. Voor dit soort dingen voetballen we, dan vier je dat natuurlijk met de fans."

Zeker in de eerste helft had PSV het erg lastig met het stevige spel van de thuisploeg. De Jong was zelf ook een paar keer de gebeten hond, maar vond dat niet erg. Na de thee nam PSV de touwtjes immers wat steviger in handen. "Je weet wat ze gaan doen. Ze gaan erop met hun strijdplan. Ze schieten alles lang, dat is ook legaal. Dat werkte goed voor ze, gelukkig maakten wij een doelpunt uit een standaardsituatie. Dat blijven belangrijke momenten."

Na de geweldige 1-2 van Dwayne Green hoopte Spakenburg nog op een stunt, maar die kwam er niet. Toch heeft ook De Jong genoten van de ploeg van trainer Chris de Graaf. "Ik denk dat heel veel mensen hoopten dat er na de 1-2 nog iets moois ging gebeuren. Wij kwamen er moeilijk doorheen, maar maakten toch twee goede goals. Maar absoluut respect voor Spakenburg. Ze hebben andere clubs uit de Eredivisie verslagen en het ons heel moeilijk gemaakt."