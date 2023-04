Maarten Wijffels wijst twee dissonanten aan waardoor Feyenoord 'met z'n negenen speelde'

Feyenoord was volgens Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad vleugellam in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma (1-0). Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi brachten als rechts- en linksbuiten niet wat van ze werd verwacht.

Wijffels vertelt in de AD Voetbalpodcast dat hij bij tijd en wijle het idee had dat de Rotterdammers met twee man minder op het veld stonden. “Ze hadden niets aan de vleugelaanvallers, dan is het eigenlijk een beetje alsof je met z’n negenen speelt. Daarbij moeten we natuurlijk wel zeggen dat de goal van de vleugels kwam. Als je vraagt waar Feyenoord nog beter kan worden, dan is het op die positie.”

De 1-0 zege was volgens Wijffels het maximale resultaat voor Feyenoord. De Rotterdammers ontsnapten tot twee keer toe aan een tegendoelpunt: in de eerste helft miste Lorenzo Pellegrini een penalty en na rust ging een kopbal van Roger Ibañez nét niet over de doellijn. “Het zat een beetje mee, maar Feyenoord speelde toch weer als team. Ze hebben echt een kans om de halve finale te halen.”

Uitblinker aan Rotterdamse zijde was volgens Wijffels aanvoerder Orkun Kökçü. “Hij was de man van de wedstrijd. Als je ziet hoe volwassen hij speelt. Hij is enorm gegroeid. Ik vond hem echt heel goed. Ik snap wel dat de Europese clubs naar hem kijken. Die is weg deze zomer en ik zou dan kiezen voor Benfica als tussenstap. Daarna kan je altijd nog een stap maken naar een grotere club.”