Manchester United zet dankzij uitblinkende Antony nieuwe stap richting Champions League

Manchester United heeft zondagavond een nieuwe stap gezet richting Champions League-voetbal. Op bezoek bij Nottingham Forest boekte de ploeg van Erik ten Hag de derde opeenvolgende overwinning in de Premier League: 0-2.

Antony maakte na ruim een halfuur het eerste doelpunt van de wedstrijd. De Braziliaan werkte de bal van dichtbij binnen, nadat een schot van Anthony Martial nog werd gekeerd door doelman Keylor Navas.

Achttien minuten voor tijd maakte Wout Weghorst zijn entree als invaller en kort daarna verdubbelde Manchester United de marge. Dankzij een messcherpe steekpass van Antony kon Diogo Dalot de wedstrijd op slot gooien.

Voor Antony was zijn goede optreden een grote opsteker, want zijn laatste doelpunt in de Premier League dateerde van 9 oktober (1-2 zege op Everton). Manchester United heeft 59 punten uit 30 duels en heeft goede papieren om in de top vier te eindigen, waarmee Champions League-voetbal veiliggesteld zou worden.