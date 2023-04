'Mason Greenwood weet genoeg en vertelt groot nieuws aan zijn vrienden'

Mason Greenwood verwacht niet terug te keren in het shirt van Manchester United. De aanvaller heeft aan vrienden zelfs verteld dat hij geen toekomst heeft bij de club, zo meldt The Sun.

"Mason gaat ervan uit dat hij klaar is bij Manchester United", wordt een bron rondom Greenwood geciteerd. "Hij is daar heel gefrustreerd over. Hij wil weer voetballen, maar hij snapt dat hij in een moeilijke situatie zit en dat hij daar zelf schuldig aan is. Hij wil graag zijn carrière hervatten, maar hij verwacht het United-shirt nooit meer te zullen dragen."

Greenwood heeft niet meer op het veld gestaan sinds hij een jaar geleden door zijn vriendin werd beschuldigd van mishandeling en een poging tot verkrachting. Op haar Instagram-account verschenen foto's van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam; ze publiceerde ook een spraakbericht waarin Greenwood aangaf dat het hem 'niet uitmaakt' dat ze geen seks met hem wilde.

Begin deze maand werd echter duidelijk dat de aanklachten zijn komen te vervallen, waardoor Greenwood niet meer hoeft te vrezen voor een straf. Inmiddels lijkt hij weer samen met Harriet, die zelfs zwanger zou zijn van hun eerste kind. Toch zou een rentree van Greenwood stuiten op weerstand bij de vrouwenploeg van Manchester United en bij sommige ploeggenoten. Trainer Erik ten Hag heeft in februari gebeld met Greenwood, maar zou toen hebben aangegeven dat de clubleiding zal beslissen over zijn toekomst.

Greenwood kwam in februari vorig jaar op borgtocht vrij, maar zijn club maakte sinds de arrestatie geen gebruik meer van zijn diensten. Ook werd de speler verwijderd uit voetbalgames als FIFA 22 en Football Manager 2022 en raakte hij een lucratieve sponsordeal met kledingmerk Nike kwijt. In oktober zat hij opnieuw korte tijd vast na het schenden van de voorwaarden waaronder hij op borgtocht was vrijgelaten.