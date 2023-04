Maximilian Wittek barst in lachen uit: 'Ik ben ook sterk, onderschat mij niet'

Maximilian Wittek heeft zich zaterdagavond na afloop van de wedstrijd tussen Vitesse en Go Ahead Eagles (2-0) uitgelaten over het akkefietje dat hij deze week had met Million Manhoef. De twee raakten slaags op de training, werden weggestuurd door Phillip Cocu en kregen een boete voor het incident.

Waar Wittek zichzelf dinsdag even niet in de hand had, verscheen hij na de welkome zege op Go Ahead met een lach op zijn gezicht voor de camera van ESPN. De verslaggever wilde weten waarom de linksback uitgerekend met de 'sterke' Manhoef - de zoon van vechtlegende Melvin Manhoef - de confrontatie had opgezocht. "Ik denk dat ik ook een sterke kerel ben. Onderschat mij niet", zei Wittek, waarna hij in lachen uitbarstte.

"Dit zijn dingen die bij het voetbal horen", ging hij vervolgens op serieuze toon verder. "Het gebeurt bij alle grote clubs en overkomt alle grote spelers. Natuurlijk, het mag niet gebeuren, dat weten we, maar voetbal is een spel waarbij de emoties hoog oplopen, zeker als je zo laag op de ranglijst staat. En we zijn allebei gevoelige jongens die op de training voor elke centimeter vechten. Dit keer gingen we een beetje te ver."

Tussen Wittek en Manhoef is alles alweer koek en ei. "We hebben het uitgesproken. Iedereen heeft vandaag kunnen zien dat we voor het team en voor elkaar werkten. Misschien was dit met het oog op de rest van het seizoen wel iets goeds."