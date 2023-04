Vlam in de pan op training Vitesse: Tweetal met elkaar op de vuist

Op het trainingsveld van Vitesse is dinsdag een handgemeen ontstaan tussen twee spelers. Million Manhoef en Maximilian Wittek gingen met elkaar op de vuist en moesten door teamgenoten uit elkaar worden gehaald.

Dat schrijft De Gelderlander. Volgens de krant deed de vechtpartij zich voor aan het einde van de training. Ryan Flamingo en Nicolas Isimat-Mirin sprongen vervolgens als eerste tussen de twee kemphanen in, waarna ook de rest van de selectie hen tot bedaren zou hebben gebracht.

Trainer Phillip Cocu was onverbiddelijk en stuurde zowel Manhoef als Wittek van het veld, waarna hij met technisch directeur Bejamin Schmedes de beelden van de vechtpartij bekeek en met beide spelers besprak. De uitkomst daarvan is dat beiden een boete ontvangen, maar dat de club van 'verdere disciplinaire maatregelen' afziet.

Schmedes wilde tegenover de krant wel reageren op het voorval. "Beide spelers gingen over de schreef en dat is niet goed", aldus de Duitse td van de Arnhemmers. "Maar dit toont ook aan dat de groep de sportieve situatie niet in gelatenheid accepteert. De training had een hoge intensiteit en er zat agressie in het spel. Alleen in dat geval ging het niet goed", aldus Schmedes.