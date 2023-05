Memphis viert rentree namens Atlético Madrid met heerlijke treffer tijdens dikke zege

Goed nieuws voor Atlético Madrid en het Nederlands elftal. Memphis Depay is namelijk helemaal terug na een vervelende spierblessure, die hij onlangs opliep tijdens de interland tegen Frankrijk. Zondagavond mocht de Oranje-international in de slotfase invallen op bezoek bij Real Valladolid. In het Estadio Nuevo José Zorrilla liet Memphis zich direct gelden.

De ex-speler van onder meer PSV, Manchester United en FC Barcelona zorgde in de extra tijd voor het slotakkoord namens Atlético, dat met 2-5 won op bezoek in Valladolid. Het was voor Memphis zijn vijfde competitiedoelpunt voor de Madrilenen. Daar had hij slechts tien wedstrijden voor nodig. Atlético staat op de derde plaats in de Spaanse LaLiga.