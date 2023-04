Mexx Meerdink en twee andere AZ'ers in Spanje gelinkt aan FC Barcelona

FC Barcelona houdt volgens Sport de verrichtingen van drie (jeugd)spelers van AZ nauwlettend in de gaten. Mexx Meerdink, Wouter Goes en Ro-Zangelo Daal zouden op de Catalaanse radar staan.

De Spaanse sportkrant heeft een lijst samengesteld van zestien jonge spelers die bij Barcelona in beeld zijn. Naast de AZ'ers gaat het om Luka Vuskovic (Hajduk Split), Kaua Elias (Fluminense), Gift Orban (KAA Gent), Alberto Moleiro (Las Palmas), Fabricio Díaz (Liverpool Montevideo), Abakar Sylla (Club Brugge), Arda Güler (Fenerbahçe), Arnau Martínez (Girona), Desiré Doué (Stade Rennais), Vanderson (AS Monaco), Vitor Roque (Athletico Paranaense), Rasmus Højlund (Atalanta) en Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Dat er drie spelers van AZ op het lijstje staan, kan te verklaren zijn door het Alkmaarse succes in de Youth League. AZ Onder-19 won maandag het prestigieuze jeugdtoernooi door in de finale Hajduk Split met 5-0 te verslaan. In de achtste finale werd FC Barcelona met 0-3 opzij gezet. Meerdink, die met negen doelpunten topscorer van de Youth League is geworden, was toen twee keer trefzeker in het Estadi Johan Cruijff.

Meerdink heeft zijn debuut in het eerste elftal van AZ inmiddels gemaakt. Hetzelfde geldt voor Goes, die zelfs al tien keer aan de aftrap verscheen. De wat meer onbekende Daal wacht nog op zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de Alkmaarders. Hij speelde wel al dertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong AZ.