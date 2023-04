Merkwaardig doelpunt brengt AZ op gelijke hoogte tegen Heerenveen

Dankzij een kolderieke situatie is AZ zaterdagavond op gelijke hoogte gekomen tegen sc Heerenveen. De Alkmaarders keken zo’n vijfenzeventig minuten tegen een achterstand aan, maar kwamen dankzij een merkwaardig doelpunt van invaller Mexx Meerdink op 1-1. Na een ouderwetse scrimmige leek het gevaar over toen Heerenveen-verdediger Milan van Ewijk de bal via de eigen lat kon uitverdedigen. De VAR zag echter dat de bal over de lijn was waardoor het doelpunt alsnog werd toegekend. De grote vraag is alleen of de bal daadwerkelijk over de lijn was. Bekijk hier de beelden.

🔎 𝐈𝐬 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐥 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐞𝐥𝐥𝐢𝐣𝐧 𝐨𝐟 𝐧𝐢𝐞𝐭? 👀@AZAlkmaar komt op gelijke hoogte: 1-1! #AZHEE pic.twitter.com/uijEzcDkss — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2023