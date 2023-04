Minister Yesilgöz waarschuwt supporters en kijkt naar Engels model

Minister Dilan Yesilgöz wil het supportersgeweld in Nederland tijdens voetbalwedstrijden harder gaan aanpakken en gaat kijken naar de aanpak in onder meer Engeland. In dat land legt de rechter naast jarenlange stadionverboden ook celstraffen en boetes op aan supporters die zich niet kunnen gedragen.

Yesilgöz wil in gesprek gaan met deskundigen en met Engelse autoriteiten over het invoeren van het zogenaamde Engelse model. Naast dit model wil de minister op korte termijn ook gaan kijken naar alcoholverboden en vaste zitplaatsen in stadions.

Artikel gaat verder onder video

Alle clubs worden gevraagd om op hun website te zetten wie er een stadionverbod heeft. “Zodat iedere relschopper ziet welke consequenties er zijn na misdragingen”, geeft Yesilgöz aan bij NU.nl. “Elke overtreding van het stadionverbod is er één te veel”. Deze verboden moeten dus beter worden gehandhaafd, volgens de minister.

De politicus heeft met afschuw gekeken naar de recente incidenten in het Nederlandse voetbal. “Die laten zien dat er nog steeds sprake is van intimidatie en geweld. Dit is absoluut onacceptabel.” Het incident met Davy Klaassen wordt beschreven als een ‘absoluut dieptepunt’. De supporters moeten veranderen van gedrag, anders heeft dit zeker gevolgen. “Wanneer het gedrag niet verandert en geweld in en rondom stadions zich blijft voordoen, betekent dit verdere restricties die de voetbalbeleving er niet leuker op maken”, benadrukt Yesilgöz. “Denk aan nog minder vaak uitpubliek, of minder of geen thuispubliek.”