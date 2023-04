Mislintat niet bang dat Ajax sleutelspelers verliest: 'We zijn echt niet laat'

Sven Mislintat begint vol vertrouwen aan zijn avontuur als directeur voetbalzaken van Ajax. De vijftigjarige Duitser werd dinsdag gepresenteerd door de Amsterdammers en stond op zijn eerste dag direct de media te woord. Hij besprak onder meer zijn doelstellingen, de huidige selectie en de transferplannen die hij voor komende zomer heeft.

Tegenover het Algemeen Dagblad formuleert Mislintat wat hij zichzelf ten doel stelt in Amsterdam. "We moeten nationaal weer alle titels winnen en ons voor de groepsfase van de Champions League kwalificeren" klinkt het duidelijk. "Daar willen we verder, maar zijn we ook afhankelijk van de loting. Dan nog moet Ajax weer heel, heel moeilijk te verslaan worden in Europa."

Dit seizoen kwam Ajax niet in de buurt van twee van de drie gestelde doelen. In de Eredivisie bedraagt de achterstand op Feyenoord een op papier onoverbrugbare acht punten, terwijl Ajax derde werd in de Champions League-groep en vervolgens in de Europa League sneuvelde tegen Union Berlin. Toch denkt Misintlat niet dat de huidige selectie van de Amsterdammers niet goed genoeg is: "Gebrek aan kwaliteit? Weet ik niet. Als je zeven basisspelers verliest, is het niet gek dat een moeilijker seizoen volgt. Dat is ook iets natuurlijks, maar dingen moeten nu wel heropgebouwd worden."

Om die wederopbouw kracht bij te zetten zou een flink transferbudget de Duitser goed uit kunnen komen, maar dat is voor hem geen issue. "Ik ben netjes en werk er altijd binnen", zegt Misintlat. "Of ik honderd miljoen mag uitgeven of moet verdienen, ik wil bij deze iconische club werken. Niet bij een ‘plastic’ club." Daarbij is het de vraag of Ajax een aantal sterkhouders in de huidige spelersgroep, zoals Jurriën Timber, Mohammed Kudus en Edson Álvarez weet te behouden. "We zijn echt niet laat, op de achtergrond zijn gesprekken gevoerd. Natuurlijk willen spelers weten wie de trainer wordt, maar dat is ook betrekkelijk. Bij veel clubs worden nog trainers ontslagen."