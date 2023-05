Mossou noemt 'koning van het theater': 'Hij beheerst alle facetten en is de meest complete'

Sjoerd Mossou deed zaterdag in zijn column bij het Algemeen Dagblad een beroep op de KNVB. Volgens de journalist wordt het tijd dat de voetbalbond ook scherper gaat optreden tegen het gedrag van spelers binnen de lijnen. Mossou bracht onder meer het gedrag van Dusan Tadic ter sprake. Hij vindt de Ajax-aanvoerder ‘de koning van het theater’.

Mossou wist niet wat hij zag tijdens de afgelopen speelronde in de Eredivisie. “Het is nu bijna een week geleden dat Jeroen Rijsdijk, de assistent-trainer van Sparta, een speler van FC Twente tegen de grond werkte met een soort rugbytackle, ergens bij de zijlijn. Het was een nogal absurd gezicht. (…) Later op de dag deed Ajax-aanvaller Tadic alsof hij zojuist was neergeschoten door een scudraket en pardoes drie ledematen kwijt was. Ik bedoel maar”, schreef Mossou in zijn column.

“De koning van het theater? Toch wel Tadic, denk ik”, zei Mossou zondagochtend tijdens het programma Goedemorgen Bekerfinale van ESPN. “Hij beheerst alle facetten van het vak. Hij is de meest complete. Maar er zijn er natuurlijk veel meer. Ook trainers. Ik vind het heel ergerlijk hoe dat gaat. Al jaren, dat is helemaal niks nieuws. Dat gezeik tegen de vierde officials, het theater dat er gemaakt wordt.”

Er gaat de laatste weken geen speelronde voorbij zonder dat de supporters van welke club dan ook zich op een bepaalde manier gedragen. Voor de KNVB was de maat vol na het incident met Davy Klaassen tijdens de ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax voor de halve finale van de KNVB Beker. Klaassen werd geraakt door een voorwerp dat vanuit het publiek was gegooid. “Ik vind het hartstikke goed dat de KNVB nu een lijn trekt met het publiek. Ik begrijp die maatregel wel, maar laten we dan ook all the way gaan”, stelt Mossou.

“Dat is natuurlijk een beetje gekscherend, want ik snap ook wel dat dat moeilijk uitvoerbaar is. Maar als we dan toch zo scherp zijn op het gedrag van toeschouwers, laten we dat dan ook met het gedrag van spelers doen. Ik zit al tien jaar in hetzelfde vak op de tribune. Als ik alle vormen van raar gedrag in die tien jaar optelt en ik leg het naast één Ajax - PSV of Feyenoord op het veld, dan winnen die spelers qua gekkigheid”, besluit Mossou.