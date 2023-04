Mourinho deelt sneer uit: 'De laatste tien maanden waren jullie aan het huilen, haha'

Jose Mourinho is geïrriteerd maar hoopvol na het verloren duel in De Kuip. De Portugese oefenmeester kreeg met 1-0 klop van Feyenoord en heeft zo goeie papieren voor de return in Rome. De trainer wil ook niks horen over 'revanche' die Feyenoord genomen zou hebben na de verloren Conference League-finale.

Mourinho: ‘Feyenoord moet niet treuren over de finale. Een wedstrijd die je hebt verloren, kan je niet meer winnen. Vandaag winnen ze, maar het probleem is dat we pas halverwege zijn. Tot over een week in Olimpico.’ pic.twitter.com/V0G1vxPBpV — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) April 13, 2023

"De laatste tien maanden waren jullie aan het huilen, haha. Maar je hoeft niet te huilen. Een wedstrijd die je hebt verloren, kan je niet meer winnen. Vandaag winnen ze, maar het probleem is dat we pas halverwege zijn", aldus Mourinho, geciteerd door Voetbal International. Natuurlijk heeft Feyenoord niet echt revanche genomen op Roma, aangezien we nu nog maar op de helft van het tweeluik zijn.

"Wat ik vind van de wedstrijd? 1-0 voor Feyenoord. Ik ben geen trainer die gaat staan janken voor de camera, het is de realiteit van de wedstrijd. Ik kan mijn mening gaan geven over of het verdiend is of niet, maar het resultaat is de realiteit. Het maakt niet uit dat wij de wedstrijd gedomineerd hebben of dat wij een strafschop gemist hebben. Het is 1-0, maar het is nog maar 'rust'", aldus Mourinho na afloop tegenover ESPN.

Hij heeft een punt. Het is nog maar rust. Maar de mentale voorsprong die Feyenoord heeft naast de daadwerkelijke voorsprong op het veld is heel groot. Maar Mourinho geeft absoluut niet op. "Iedereen verwachtte dat Feyenoord zou domineren, maar vanaf de eerste minuut probeerden we de wedstrijd niet eenzijdig te maken. We hebben druk gezet, hadden de bal en creëerden kansen. Ik ben optimistisch, maar ik ben bezorgd over zondag. Tot over een week in Olimpico", vertelde de oefenmeester op de persconferentie.