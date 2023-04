'Mourinho kan bestbetaalde trainer ooit worden na duizelingwekkend aanbod'

José Mourinho is vandaag met AS Roma aangekomen in Rotterdam, waar morgen een confrontatie met Feyenoord wacht. De kans lijkt echter aanwezig dat de Portugees op korte termijn niet meer op de bank zit bij de Romeinse club. Een duizelingwekkend aanbod uit Saoedi-Arabië zou hem weleens weg kunnen gaan lokken.

Volgens de Spaanse krant AS is Mourinho de favoriet om Rudi Garcia op te volgen als trainer van Al-Nassr. Volgens nog onbevestigde berichten neemt de club van Cristiano Ronaldo op korte termijn afscheid van de Fransman. Dat zou bovendien vooral op aandringen van de Portugese superster gaan gebeuren, zo viel eerder vandaag al te lezen. Het aanstellen van Mourinho als opvolger van Garcia zou een hereniging met Ronaldo betekenen. De twee werkten tussen 2010 en 2013 samen bij Real Madrid. Onder zijn landgenoot scoorde Ronaldo in die seizoenen in alle competities liefst 168 keer in 164 duels.

Om Mourinho te overtuigen zou Al-Nassr van hem de best betaalde trainer aller tijden willen maken. In twee seizoenen zou hij maar liefst honderd miljoen euro kunnen verdienen. Volgens verschillende media zou hij daarmee ruim meer verdienen dan de huidige topverdiener: Diego Simeone. De Argentijn zou bij Atlético Madrid een jaarsalaris van zo'n 37 miljoen euro ontvangen.

Of dat genoeg is om Mourinho in deze fase van het seizoen weg te lokken zal moeten blijken. Met AS Roma is hij in de Serie A volop in de race voor kwalificatie voor de Champions League. Met nog negen wedstrijden te gaan staat de ploeg derde met 53 punten, maar voelt het de hete adem van de twee Milanese clubs in de nek. AC Milan staat vierde met één punt minder, terwijl Internazionale op de vijfde plaats bivakkeert met twee punten minder dan Roma.