NAC Breda redt alsnog punt tegen Willem II in uitgespeeld duel

NAC Breda houdt alsnog een punt over aan het duel met Willem II, dat op 14 april gestaakt werd. Dinsdagmiddag werden de resterende minuten alsnog uitgespeeld, waarin de bezoekers uit Tilburg er niet in slaagden om de 0-1 voorsprong over de streep te trekken.

In het Rat Verlegh Stadion werden de resterende minuten dinsdag voor lege tribunes alsnog uitgespeeld. Willem II beperkte zich daarbij vooral tot tegenhouden en het leek te gaan lukken om de Brabantse burenruzie met drie punten te bekronen. Daarin slaagden de Tricolores echter niet.

In de absolute slotfase groeide Ezechiel Banzuzi uit tot de held van de middag. De 18-jarige middenvelder kopte terwijl de blessuretijd bijna inging alsnog de 1-1 achter Willem II-doelman Joshua Smits. Door de puntendeling komt een einde aan een reeks van vijf achtereenvolgende overwinningen voor de Tilburgers, die nog wel vierde staan in de Keuken Kampioen Divisie. NAC blijft zevende.