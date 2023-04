NAC haalt in statement keihard uit naar raddraaiers: 'Volkomen idioot en ondoordacht'

NAC Breda heeft vrijdagavond een statement naar buiten gebracht over de ongeregeldheden in het eigen Rat Verlegh Stadion. Daar werd de derby tegen Willem II tijdelijk en uiteindelijk zelfs definitief gestaakt. De club uit Breda voelde zich genoodzaakt om snel van zich te laten horen.

'Het is diep en diep triest om te zien dat ondanks alle aandacht die de afgelopen weken is geweest voor supportersgeweld en het gevaar dat dat met zich meebrengt, een aantal bezoekers het vanavond toch nodig vond om vuurwerk en fakkels af te steken en voorwerpen te gooien. Hierdoor is de wedstrijd uiteindelijk definitief gestaakt', opent NAC het statement op de eigen website. Die verklaring werd opgesteld in samenwerking met de Gemeente Breda, de politie en het Openbaar Ministerie.

'Vuurwerk afsteken onder het enorme doek van de sfeeractie is volkomen idioot en ondoordacht', vervolgt de club, die op zoek gaat naar de daders. 'Dit heeft ook een aantal supporters brandwonden opgeleverd. Dat het afsteken ook nog gebeurde tijdens een minuut stilte benadrukt nogmaals dat dit een kleine groep mensen betreft die geen hart voor de club hebben. Dit wordt niet getolereerd. Er is aan de deur vuurwerk onderschept en er is gedurende de avond al een aantal mensen van de tribune geplukt.'

Eerder liet Peter Hyballa al van zich horen en liet de KNVB weten dat er drie opties zijn voor de gestaakte wedstrijd. NAC baalt ook vooral voor de fans, die wel voor een leuke wedstrijd naar het stadion waren gekomen. 'Met deze acties heeft een kleine groep kwaadwillende bewust het Avondje NAC van heel veel welwillende supporters op het spel gezet en zelfs in gevaar gebracht.' De wedstrijd werd uiteindelijk na 75 minuten definitief gestaakt door scheidsrechter Jeroen Manschot.