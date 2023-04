NAC pakt raddraaiers direct aan en deelt stadionverboden uit

De Brabantse derby tussen NAC en Willem II werd onlangs gestaakt wegens het afsteken van vuurwerk en het gooien van bier richting spelers van Willem II. De Bredase club heeft inmiddels een aantal raddraaiers opgespoord en gestraft, zo maakt de club op de eigen website bekend.

De Brabanders laten weten dat de club meerdere stadionverboden heeft uitgedeeld aan een aantal toeschouwers die hebben gezorgd voor de onderbrekingen in het duel tegen Willem II. In eerste instantie werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid, waarna het even later met bier opnieuw misging. Dat was voor scheidsrechter Jeroen Manschot - en de richtlijnen van de KNVB - de druppel die de emmer liet overlopen. De wedstrijd werd definitief gestaakt.

Inmiddels is het duel weer uitgespeeld (1-1) en heeft NAC stadionverboden uitgedeeld. De club schrijft dat de gooier van het vuurwerk, wat zorgde voor de eerste onderbreking, ook een stadionverbod heeft gekregen. Daarnaast heeft De Parel van het Zuiden besloten een paar striktere maatregelen te nemen bij thuiswedstrijden in de toekomst

Zo wordt er strenger gefouilleerd en zullen er meer stewards aanwezig zijn bij wedstrijden. Er zal meer gelet worden op het gooien van voorwerpen richting het veld en daarnaast zal er meer politie worden ingezet bij wedstrijden in het Rat Verlegh Stadion.