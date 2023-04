Napoli krijgt voor eigen publiek ongelooflijk pak slaag van AC Milan

Napoli heeft zondagavond een hard pak slaag gekregen in de Serie A. Voor eigen publiek verloor de koploper van de Italiaanse competitie met liefst 0-4 van AC Milan. De titel komt door de oorwassing niet meteen in gevaar voor Napoli: met nog tien wedstrijden te gaan is de voorsprong op nummer twee Lazio zestien punten.

Het kampioenschap kan Napoli bijna niet meer ontgaan, maar de ploeg van Luciano Spalletti werd zondag door de titelhouder met beide benen op de grond gezet. De score werd in de zeventiende minuut geopend door Rafael Leão, die met een fraaie stift Alex Meret verschalkte. Een kleine tien minuten later lag ook de 0-2 erin: Brahim Diaz speelde zichzelf vrij in het strafschopgebied en had wat geluk in de afronding.

Het lukte Napoli niet om de schade te repareren. Sterker nog: de aanstaande kampioen kreeg tien minuten na rust een derde doelpunt om de oren. Leão maakte zijn tweede van de avond door eerst zijn tegenstander op het verkeerde been te zetten en vervolgens de bal in de kruising te werken. Alexis Saelemaekers verzorgde na een slalom het slotakkoord: 0-4.

Bij Napoli zal men na de toch wel pijnlijke nederlaag tegen Milan niet meteen in paniek raken. De voorsprong op de concurrentie is immers nog altijd immens. Voor AC Milan zijn de drie punten meer dan welkom. De ploeg van trainer Stefano Pioli stijgt naar de derde plaats en moet ervoor zorgen dat het bij de beste vier eindigt zodat er ook volgend seizoen Champions League-voetbal in San Siro wordt gespeeld.