NEC waarschuwt supporters nadrukkelijk voorafgaand aan derby tegen Vitesse

Komende zondag staan NEC en Vitesse in Nijmegen tegenover elkaar. Voorafgaand aan de vaak verhitte Gelderse derby komt NEC-directeur Wilco van Schaijk met een indringende oproep aan de eigen supporters.

In 2021 liep het nog volledig uit de hand in Nijmegen. Na afloop van het duel zakte de tribune waarop de Vitesse-supporters stonden in elkaar, terwijl de thuisfans de confrontatie met de politie opzochten. Daarom komt directeur Van Schaijk met een videoboodschap aan de eigen fans.

"We hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijd echt een hoogtepunt van het seizoen te laten worden. We rekenen op jullie, businessclubleden en supporters, om er een topdag van te maken", zegt Van Schaijk. Hij refereert expliciet aan De Klassieker in de halve finale van het bekertoernooi, waarbij Ajacied Davy Klaassen geraakt werd door een voorwerp uit het publiek. "We weten dat iedereen in Nederland naar deze derby kijkt naar aanleiding van wat er is gebeurd. We liggen onder een vergrootglas en we moeten laten zien hoe het hoort."

Sociale controle

Van Schaijk hoopt dat het publiek er niet voor terugdeinst om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. "Let ook op de man, vrouw, vriend, zus of broer die naast je zit. Geef die even een tikje als je denkt: die gaat nu even over de schreef. Gooi niets op het veld. Dat kunnen we als club niet gebruiken in de fase waarin wij zitten", beseft de directeur. Daarbij richt hij zich ook op de vijfhonderd uitsupporters die zondag verwacht worden. "Al winnen of verliezen we: Vitesse kan daarna gewoon naar huis toe. We maken er een geweldige derby van en daar hebben we Vitesse ook voor nodig."