Nederlandse kranten lyrisch over Feyenoord: 'Maar wat Slot stelde, klopt slechts ten dele'

Feyenoord zette donderdagavond de eerste stap richting de halve finale van de Europa League door voor eigen publiek AS Roma met 1-0 te verslaan. Een doelpunt van Mats Wieffer bezorgde de Rotterdammers een goede uitgangspositie voor de return van volgende week. Dit schrijven de Nederlandse kranten over de heenwedstrijd in De Kuip.

"Feestend Feyenoord heeft geen boodschap aan chagrijn bij Mourinho, maar wacht nog hete avond in Rome", kopt het Algemeen Dagblad, dat opmerkt dat het Feyenoord op sommige momenten niet tegenzat. "Het was een slijtageslag en het zat Feyenoord op beslissende momenten niet tegen, maar de 1-0 winst op AS Roma werd groots gevierd. Trainer Arne Slot had vooraf getekend voor een minimale zege en dat was precies wat hij kreeg."

De Telegraaf verwacht dat Feyenoord volgende week nog flink aan de bak moet om daadwerkelijk door te stoten naar de laatste vier van de Europa League. "Je kunt een van de meest aanvallende coaches in Europa als trainer hebben bij Feyenoord, maar met José Mourinho als rivaal blijft het rammen op een brandkast met drie dubbele deuren en zijn dure ploeg kan uit het niets toeslaan", wordt er geschreven."Bijna stoïcijns onderging de Portugese topcoach de terugkeer naar De Kuip, waar hij met Manchester United in 2016 werd verslagen en waar hij de reputatie van de fanatieke aanhang goed kende."

"Met veel geduld, hier en daar wat geluk en zorgvuldig, geconcentreerd voetbal heeft Feyenoord donderdagavond AS Roma verslagen", aldus het NRC, dat de zege van Feyenoord 'zwaarbevochten' noemt. "Slot stelde dinsdag dat AS Roma in eigen stadion moeilijk te verslaan is, wat maar ten dele klopt. In Rome verloor de ploeg dit seizoen in totaal al zes keer in Rome, waaronder in de Europa League van Real Betis. AS Roma zal ten aanval moeten trekken, op zoek naar een goal, en dat zal ruimte geven aan Feyenoord."

In de Volkskrant is er veel aandacht voor Wieffer, de matchwinner. Mats Wieffer, 23-jarige bonenstaak uit Borne, moet inmiddels blauwe armen hebben van het vele knijpen erin. In zijn eerste seizoen bij Feyenoord, tevens zijn eerste op het hoogste niveau, verkreeg hij een basisplaats, bleef hij uitstekend overeind in de grootste wedstrijden, debuteerde hij in Oranje en vloerde hij donderdagavond ook nog even AS Roma. Met een prachtig beheerst getrapte volley, die via een stuit in de hoek belandde, vanaf een meter of achttien, tekende hij voor de 1-0 kort na rust. Het was tevens de eindstand, omdat Roma een strafschop miste die veroorzaakt werd door diezelfde Wieffer. Zo werd het dus echt zijn avond."