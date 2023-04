Neville kritisch op Ten Hag: 'Het werd een puinzooi'

Gary Neville is vaak positief over de prestaties van Erik ten Hag bij Manchester United, maar ditmaal was de analist kritisch op de keuzes van de trainer. The Red Devils hadden zondag een lastige uitwedstrijd tegen Newcastle United en deze wedstrijd werd dan ook met 2-0 verloren.

Neville ziet dat Manchester United ondanks de goede prestaties nog een hoop werk heeft te verrichten. “Kijkend naar de lange termijn moeten ze niemand voor de gek houden als het gaat om waar de club staat en naartoe moet”, geeft Neville aan bij Sky Sports. Buitenshuis valt Manchester United dit seizoen zwaar tegen. “In de grote wedstrijden buitenshuis, wanneer je echt moet presteren en de geest, strijd, moed en kwaliteit nodig hebt om goed te spelen, valt het toch tegen en zijn ze niet goed genoeg in dit soort wedstrijden.”

Ten Hag greep tijdens de wedstrijd in en haalde in de slotfase Lisandro Martínez en Raphaël Varane naar de kant en ging met drie verdedigers spelen. “Na die wissels gebeurde er precies wat ik verwachtte: het werd een puinzooi”, zegt Neville. “Als je met één centrale verdediger en twee vleugelverdedigers gaat spelen, ligt het helemaal open.”

In de steek gelaten

Neville vindt wel dat Ten Hag deze winter in de steek werd gelaten door Manchester United. Er mochten geen grote transfers gedaan worden. “Ze hebben er bewust voor gekozen om Erik ten Hag het geld niet te geven, omdat ze het niet geld hebben. Ze maakten een bewuste keuze om hem te vertellen dat hij iemand mocht huren. Wie gaat Manchester United in januari een spits van wereldklasse lenen? Dat gaat niemand doen.”

Dus kwam Wout Weghorst naar Manchester. “Ik neem het Wout Weghorst dus helemaal niet kwalijk. Hij heeft het goed gedaan. Hij is de tijdelijke spits voor Manchester United en Erik ten Hag en ik denk dat hij absoluut alles doet wat hij daar op het veld kan doen. Hij is duidelijk niet goed genoeg om een Manchester United-spits te zijn. Maar ze hadden in januari steun nodig.”