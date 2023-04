'Niet iedereen bij FC Twente stond achter de komst van Bosz'

In de zoektocht naar een opvolger van de vertrekkende Ron Jans hoopte FC Twente voor een stunt te zorgen door Peter Bosz aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De oud-oefenmeester van onder meer Heracles Almelo, Vitesse en Ajax heeft FC Twente echter laten weten dat hij voorlopig nog geen beslissing wil nemen over zijn toekomst. Volgens Robert Maaskant is er nóg een reden waarom Bosz niet de nieuwe hoofdtrainer wordt in de Grolsch Veste.

Bosz zit sinds zijn ontslag bij Olympique Lyonnais zonder club. De oefenmeester werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan FC Twente. De huidige nummer vijf van de Eredivisie is sinds het aangekondigde vertrek van Jans op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en Bosz zou een belangrijke kandidaat zijn geweest. FC Twente en Bosz zijn met elkaar in gesprek gegaan, maar de trainer heeft de club laten weten nog geen beslissing te willen nemen over zijn toekomst.

Bij FC Twente is er wat meer haast bij geboden, waardoor er door de naam van Bosz een streep kon worden gezet. Maar als we Maaskant moeten geloven, is er dus nog een andere reden waarom Bosz met ingang van volgend seizoen niet voor de groep staat in Enschede. “Wat ik ook wel door hoorde sijpelen vanuit Enschede is dat niet iedereen achter de komst van Bosz stond. Het is bekend dat Bosz veel van zijn eigen mensen wil meenemen en dat zorgde voor heel veel onrust in de staf”, vertelde Maaskant in het programma Voetbalpraat van ESPN. “Je moet je natuurlijk wel welkom voelen als trainer.”

FC Twente gaat voor Oosting

Nu de komst van Bosz van de baan is, lijkt FC Twente vol voor Joseph Oosting te gaan. Oosting is op dit moment nog trainer van RKC Waalwijk. “Ik vind Oosting het fantastisch doen”, zei Maaskant. “Hij is een van de weinige coaches op dit moment in de Eredivisie die heel veel van systeem kan wisselen met de ploeg die hij heeft. Hij past ook wel in de omgeving van Enschede. Dat moet je toch meenemen. In Tukkerland is het wel iets anders werken. Ik denk dat Oosting dat goed zou kunnen. Als FC Twente, en in dit geval Arnold Bruggink voor hem kiest, hebben ze aan hem een goede keus.”