Noa Lang is vader van eerste kind en maakt bijzondere voornaam bekend

Noa Lang is vader geworden van zijn eerste kind. Zijn vriendin Blossom de Weerd is dinsdag bevallen van een zoontje, dat de naam Navy Livai heeft gekregen. Lang maakt het heuglijke nieuws bekend via Instagram. De naam Navy wordt in Nederland volgens de Voornamenbank door slechts elf jongens gedragen.

Lang noemt het kindje 'de grootste zegening'. "Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe ik me voel. Ik ben zo gelukkig en dankbaar dat God ons heeft gezegend met jouw aanwezigheid. Jouw vader worden is het belangrijkste wat ik heb bereikt in mijn leven en ik ben klaar om alle verantwoordelijkheid te dragen om je op te voeden tot een man. Wees jezelf jongen, en maak een impact op deze aarde."

Lang ontvangt talloze felicitaties vanuit de voetballerij, bijvoorbeeld van Nathan Aké, Ryan Gravenberch, Denzel Dumfries, Justin Kluivert, Zakaria Labyad, Justin Bijlow en Quilindschy Hartman.